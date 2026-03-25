Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das PP SWN

Augsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)

am morgigen Donnerstag, 26.03.2026, 10:00 Uhr, Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg,

im Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren.

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Pressestelle unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 1013, - 1014, - 1015.

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