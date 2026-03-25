PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Amtswechsel der PI Augsburg Süd

Augsburg (ots)

Augsburg - Am 01.03.2026 übernahm Polizeidirektor Thomas Rieger die Leitung der PI Augsburg Süd.

Thomas Rieger war vier Jahre lang Leiter der Einsatzzentrale des PP Schwaben Nord und übernimmt nun die Leitung der PI Augsburg Süd vom Leitenden Polizeidirektor Konrad Stangl, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Die feierliche Verabschiedung des bisherigen Inspektionsleiters sowie die Einführung von Thomas Rieger als Nachfolger im Amt wird am Donnerstag, den 02.04.2026, um 11:00 Uhr im Gebäude des Kanu-Zentrum Augsburg, Am Eiskanal 30, 86161 Augsburg stattfinden.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen und werden gebeten, Ihre Teilnahme vorab mitzuteilen:

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Pressestelle Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015 E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 14:08

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nach Fahrzeugdiebstahl

    Augsburg (ots) - Dillingen - In der Zeit von Samstag (21.03.2026 / 12.00 Uhr) bis Montag (23.03.2026 08.00 Uhr) entwendeten mehrere unbekannte Täter zwei Transporter vom Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße. Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen bezüglich des besonders ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 14:08

    POL Schwaben Nord: Brandstiftung an einem Baum

    Augsburg (ots) - Univiertel - Am Dienstag (24.03.2026) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Baum im Bereich des Siebentischwaldes an. Gegen 18.20 Uhr teilte ein Spaziergänger einen brennenden Baum im Wald auf Höhe Beim Dürren Ast mit. Der Baum - abseits der dortigen Wege - wurde durch den oder die unbekannten Täter offensichtlich vorsätzlich angezündet. Die Feuerwehr musste den stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren