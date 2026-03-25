Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Amtswechsel der PI Augsburg Süd

Augsburg (ots)

Augsburg - Am 01.03.2026 übernahm Polizeidirektor Thomas Rieger die Leitung der PI Augsburg Süd.

Thomas Rieger war vier Jahre lang Leiter der Einsatzzentrale des PP Schwaben Nord und übernimmt nun die Leitung der PI Augsburg Süd vom Leitenden Polizeidirektor Konrad Stangl, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Die feierliche Verabschiedung des bisherigen Inspektionsleiters sowie die Einführung von Thomas Rieger als Nachfolger im Amt wird am Donnerstag, den 02.04.2026, um 11:00 Uhr im Gebäude des Kanu-Zentrum Augsburg, Am Eiskanal 30, 86161 Augsburg stattfinden.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen und werden gebeten, Ihre Teilnahme vorab mitzuteilen:

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