Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zwei Männer durchbrechen Dach

Augsburg (ots)

Friedberg - Bei einem schweren Unfall in Friedberg haben am gestrigen Samstag (17.06.2023) zwei Männer schwerste Verletzungen erlitten. Sie stürzten von einem Dach mehrere Meter in die Tiefe. Die beiden Männer im Alter von 32 und 46 Jahren wollten offenbar gegen 09.00 Uhr das Wellblechdach eines Gebäudes von Oben begutachten. Dazu stiegen sie auf das Dach. Bei der Begehung brachen die Männer durch das Wellblechdach und stürzten mindestens sechs Meter in die Tiefe. Dabei wurden beide schwerstverletzt, u.a. zogen sie sich Kopfverletzungen zu. Die Männer wurden in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, vor Ort die Ermittlungen übernommen.

