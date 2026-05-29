Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße 477 bei Bergheim Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

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Bergheim (ots)

Bergheim - Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Bergheim gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 477 zwischen den Stadtteilen Paffendorf und Niederaußem alarmiert. Dort waren zwei Pkw frontal zusammengestoßen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese zwei verletzte Personen vor. Eine schwerverletzte Person lag bereits auf der Fahrbahn und wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Eine weitere Person befand sich eingeklemmt in einem der beteiligten Fahrzeuge. Die Feuerwehr leitete sofort die technische Rettung ein und befreite die Person mithilfe von schwerem technischem Gerät aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde auch diese Person weitergehend rettungsdienstlich versorgt.

Beide verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes war zudem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße 477 im betroffenen Bereich voll gesperrt. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch ein Spezialunternehmen.

Der Einsatz unter der Leitung von Brandamtmann Alexander Joisten endete gegen 19:30 Uhr. Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim und Glesch/Paffendorf sowie die hauptamtliche Wache. Zur Schadenshöhe sowie zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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