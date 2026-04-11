Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße bei Bergheim Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergheim (ots)

Bergheim - Am Freitagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergheim gegen 15:05 Uhr zur Anschlussstelle Bergheim an der Autobahn 61 alarmiert. Im Bereich der dort verlaufenden Bundesstraße kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurden insgesamt vier Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle beteiligten Personen die Fahrzeuge verlassen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort und transportierte sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Da eine größere Menge Kraftstoff in den angrenzenden Grünstreifen gelangt war, wurde durch den Einsatzleiter die Untere Wasserbehörde (UWB) hinzugezogen. Die Feuerwehr begrenzte die Ausbreitung, die weiteren Maßnahmen übernimmt die UWB.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. Im Einsatz waren die Einheit Glesch/Paffendorf sowie die hauptamtliche Wache unter der Leitung von Brandoberinspektor Michael Weege. Der Einsatz konnte gegen 16:30 Uhr beendet werden. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell