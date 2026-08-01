Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Stand Freitagnacht 0 Uhr: Rund 50 unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet Stuttgart

Stuttgart (ots)

- Zahlreiche umgestürzte Bäume und vereinzelte Wasserschäden

- Integrierte Leitstelle im Unwettermodus

- Über 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart im Einsatz

Ein Unwetter traf am Freitagabend ab 20:20 Uhr das Stadtgebiet Stuttgart. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt kam es zu zahlreichen wetterbedingten Einsatzstellen. Dabei handelte es sich insbesondere um Sturmschäden. In der Integrierten Leitstelle Stuttgart wurden die Einsatzstellen priorisiert und nach Dringlichkeit abgearbeitet.

Gegen 20:20 Uhr stürzte ein Baum in der Büsnauer Straße in Stuttgart-Vaihingen auf die Straße. Hierdurch waren auch die Stadtbahnschienen betroffen und es kam zu Unterbrechungen. Der Baum konnte durch die Feuerwehr aufwendig entfernt werden, hierdurch musste die Straße mehrere Stunden gesperrt bleiben.

In der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West stürzte gegen 20:25 Uhr ein Baum um und riss eine Stromleitung ab. Nachdem der Energieversorger die abgerissene Stromleitung beseitigte, konnte die Einsatzkräfte den Baum entfernen.

Um 20:55 Uhr meldete ein Anrufer lose Baumteile in der Vogelsangstraße in Stuttgart-West. Um diese zu beseitigten mussten zuerst Fahrzeuge durch einen Abschlepper standortverändert werden. Anschließend kam eine Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

Meldungen über mehrere umgestürzte Bäume im Bereich der Leonberger Straße erreichten die Feuerwehr Stuttgart gegen 22:10 Uhr. Mehrere Einsatzkräfte zersägten die Bäume und machten hierdurch die Zufahrtstraße zu einem Klinikgebäude wieder frei.

Integrierte Leitstelle Stuttgart personell verstärkt

Aufgrund der zahlreichen Notrufe innerhalb einer kurzen Zeit wurde die Integrierte Leitstelle mit zusätzlichem Personal verstärkt. Weitere Führungskräfte kümmerten sich um die Koordination der Einsätze und führten eine Lageübersicht über das Stadtgebiet.

Die alltäglichen Feuerwehreinsätze wie Brandmeldeanlagen, ausgelöste Heimrauchmelder, Verkehrsunfälle sowie Tür- und Aufzugsöffnungen wurden insbesondere durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr abgearbeitet, welche für diese dringlichen Einsätze zurückgehalten wurden.

Über 120 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr waren mit der Beseitigung von Unwetterschäden im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Stand 0 Uhr ist die Feuerwehr weiterhin an mehreren Einsatzstellen im Einsatz.

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