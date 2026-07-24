Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand eins Gewerbegebäudes in Stuttgart - Bad Cannstatt - Vollbrand des Restaurants - mehrere Gasflaschen brennen - starke Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wurde in den Morgenstunden des Freitags gegen 3:20 Uhr zu einem Brand eines Restaurants in die Bahnhofstraße in Stuttgart - Bad Cannstatt gerufen. Eine Vielzahl an Notrufende berichteten von einem Vollbrand des betroffenen Gebäudes.

Aufgrund der geschilderten Lage alarmierte die Integrierte Leitstelle einen Löschzug der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Mehrere Gasflaschen brannten. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die angrenzenden Nachbargebäude mit Rauch umhüllt. Auf Grund der festgestellten Lage vor Ort wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachgefordert.

Mehrere Trupps unter Atemschutz mit drei Löschrohren wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Drehleiter unterstützt die Löschmaßnahmen mit einem korbgeführten Löschrohr. Weitere Trupps unter Atemschutz kontrollierten die Nachbargebäude und informierten betroffenen Bewohnern.

Die weitere Brandbekämpfung gestaltete sich auf Grund der Bauart schwierig. In Absprache mit der Polizei wurden, um weitere mögliche Glutnester aufzuspüren, Teile des Restaurants ausgeräumt und die Wände geöffnet.

Nachdem ein Raucheintritt in die Nachbargebäude festgestellt werden konnte, erfolgten umfangreiche Messungen auf mögliche Schadstoffe.

Infolge des Brandgeschehens musste das betroffene Gebäude durch den hinzugezogenen Energieversorger stromlos geschalten werden.

Während des Einsatzes wurde die Bahnhofstraße und Daimlerstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die verwaisten Berufsfeuerwachen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt um den Grundschutz weiter sicherzustellen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Einsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen AtemschutzMesstechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wangen: Löschfahrzeug

Wachbesetzung Feuerwache 3

Abteilung Wangen und Abteilung Untertürkheim

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen

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