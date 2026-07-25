Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 8 - Reisebus fährt auf Absicherungsfahrzeug auf - Insgesamt 15 betroffene Personen, zwei Personen schwer verletzt

Stuttgart (ots)

Gegen 0:45 Uhr meldete ein Anrufer der Integrierten Leitstelle Stuttgart einen Unfall eines Reisebusses auf der Autobahn BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe des Bosch-Parkhauses. Mehrere Personen seien verletzt, eine Person sei eingeklemmt. Die Integrierte Leitstelle alarmierte daraufhin eine Vielzahl an Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, der Werkfeuerwehr Flughafen und des Medizinischen Rettungsdienstes aus Stuttgart und aus Esslingen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Reisebus am Beginn einer Baustelle auf ein Absicherungsfahrzeug aufgefahren war. Es waren keine Personen eingeklemmt. Zwei Personen waren schwer, eine Person mittelschwer und 12 Personen leicht verletzt. Vier verletzte Personen wurde vor Ort durch Notärzte erstversorgt und umgehend in Kliniken transportiert. Die leicht verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr in einem Großraumrettungswagen versorgt. Im Anschluss wurden sie in eine Messehalle verbracht und dort weiter betreut. Um die Abfahrt der Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen, musste der beschädigte Absicherungs-LKW durch die Feuerwehr mittels einer Winde zur Seite gezogen werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug, 1 Feuerwehrkran, 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel, 1 Großraumrettungswagen Feuerwache 3: Rüstzug Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Plieningen: 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug, 1 Großtanklöschfahrzeug, 1 Mannschaftstransportwagen Abteilung Degerloch-Hoffeld: 1 Rüstwagen 1

Werkfeuerwehr Flughafen

1 Einsatzleitwagen, 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug, 1 Rüstwagen 2

Medizinischer Rettungsdienst

Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 3 Notarzteinsatzfahrzeuge, 5 Rettungswagen, 1 Medical Intervention Car, 1 Krankentransportwagen

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