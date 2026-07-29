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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Fahrzeugbrand greift auf Wohngebäude über

Stuttgart (ots)

   -	Starke Rauchentwicklung über Stuttgart-Wangen
   -	Zwei Fahrzeuge stehen in Brand
   -	Scheiben an Wohngebäude zersprungen

Am Mittwochabend geriet gegen 17:15 Uhr ein PKW vor einem Wohngebäude in der Geislinger Straße in Stuttgart-Wangen in Brand. Innerhalb kurzer Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand und der Brand griff auf ein weiteres Fahrzeug über. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und lauten Knallgeräuschen durch platzende Reifen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen und die Eingangstür des Gebäudes war aufgrund der Flammen nicht mehr zugänglich.

Durch drei Trupps unter Atemschutz und zwei Löschrohre konnte der Brand gelöscht und damit ein Brandüberschlag auf das Gebäudeinnere im letzten Moment verhindert werden. Das Gebäude wurde nach Personen durchsucht - glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Für Nachlöscharbeiten an der Gebäudefassade kam eine Drehleiter zum Einsatz. Für das verschließen zerborstener Fensterscheiben kam das Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung zum Einsatz. Der Feuerwehreinsatz konnte gegen 18:30 Uhr beendet werden.

Die Brandursachenermittlung hat das Polizeipräsidium Stuttgart übernommen.

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Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

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Rückfragen bitte an:

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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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