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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Ein Leichtverletzter nach Zimmerbrand + in Gaststätte eingestiegen
Giessen (ots)
Ehringshausen-Katzenfurt: Ein Leichtverletzter nach Zimmerbrand
Gestern Mittag (26. März) kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dünnackerstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Ein 33-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Solms-Oberndorf: In Gaststätte eingestiegen
Über ein gekipptes Fenster stiegen Einbrecher in der Nacht von Mittwoch (25. März) auf Donnerstag (26. März) in eine Gaststätte in der Oberndorfer Straße ein und nahmen Bargeld mit. Sie entkamen unbemerkt. Die Wetzlarer Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Personen, die zwischen Mittwoch (25. März) 22.30 Uhr und Donnerstag (26. März) 9.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.
Alisa Jockel
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