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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Vollsperrung und Stau nach Unfall + In Restaurant eingebrochen

Giessen (ots)

Gießen/A485: Vollsperrung und Stau nach Unfall

Erhebliche Auswirkungen auf den Feierabendverkehr hatte ein gestriger Unfall auf der Autobahn 485. Zwischen den Anschlussstellen Schiffenberger Tal und Bergwerkswald kam es gegen 16.35 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Renault, einem Skoda, einem VW und einem Mercedes. Dabei wurden alle vier Autos beschädigt. Zwei Frauen im Alter von 25 und 58 Jahren erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum von etwa 30 Minuten voll gesperrt werde. In der Folge konnte der Verkehr die Unfallstelle einspurig passieren. Es kam zu Staus und Behinderungen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Unfallzeugen können Hinweise an die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer 06033/70430 melden.

Gießen: In Restaurant eingebrochen

Die zur Bahnhofsstraße gelegene Eingangstür eines afrikanischen Restaurants brach ein Unbekannter zwischen Mittwoch (25.3.), 23.10 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr, auf. Der Einbrecher machte sich an der Kasse zu schaffen und flüchtete unbemerkt. Er hinterließ einen Schaden an der Tür im vierstelligen Eurobereich.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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