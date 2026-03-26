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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Brand auf Gebäudedach + Einbruch in technische Prüfstelle + weißer Mercedes beschädigt + Polizeistreife ermittelt mutmaßlichen Auto-Aufbrecher

Giessen (ots)

Wetzlar: Brand auf Gebäudedach

Am Montagmittag (23. März) gegen 13.40 Uhr meldeten mehrere Zeugen dem Polizei-Notruf eine starke Rauchentwicklung auf dem Dach eines Parkhauses in der Bahnhofstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zeitnah löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Es wurde niemand verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brannten auf dem Dach mehrere Gummimatten. Durch die Flammen wurden Teile der Fassade, der Bodenkonstruktion und der Klimaanlage beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 250.000 Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass zwei Jugendliche auf dem Dach etwas angezündet haben sollen. Ein Zeuge hatte sie bei der Tatausführung beobachtet. Eine Funkstreife der Wetzlarer Polizei nahm die beiden 15 und 16 Jahre alten jungen Männer nahe dem Tatort fest und brachte sie zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurden sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Dillenburg-Oberscheld: Weißer Mercedes beschädigt

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Dienstag (24. März), 19 Uhr, und Mittwoch (25. März), 5.30 Uhr, die rechte Fahrzeugseite einer weißen Mercedes C-Klasse und verursachte dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. Der Pkw parkte in der Danzigerstraße in Höhe der Hausnummer 3. Die Dillenburger Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Vandalen geben? Hinweise werden telefonisch unter (02771) 9070 entgegengenommen.

Wetzlar-Steindorf: Einbruch in technische Prüfstelle

Einbrecher drangen in der Nacht zu Mittwoch (25. März) in das Gebäude einer technischen Prüfstelle in der Braunfelser Straße ein. Sie versuchten offenbar zwei Fenster aufzuhebeln. Da sich diese nicht öffnen ließen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Dabei löste die Alarmanlage aus. In Schränken und Schubladen suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie hier Beute machten, muss noch ermittelt werden. Über ein weiteres Fenster flüchteten sie aus dem Gebäude. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 3.15 Uhr und 4 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar: Polizeistreife ermittelt mutmaßlichen Auto-Aufbrecher

Am vergangenen Samstag (21. März 2026) kam es auf einem Parkplatz nahe des Wetzlarer Bahnhofs zu einem Diebstahl aus einem Auto. Im Rahmen der Ermittlungen werteten die Polizisten der Wetzlarer Polizei vorhandene Videoaufzeichnungen der Tat aus. Auf diesen war der mutmaßliche Täter zu sehen. Er war unter anderem mit einer schwarzen Sweatjacke mit auffälligem Aufdruck bekleidet. Am darauffolgenden Tag (22. März) fielen einer Wetzlarer Polizeistreife im Bereich des Parkplatzes zwei Männer auf. Einer von ihnen trug eine schwarze Sweatjacke mit demselben auffälligen Aufdruck. Die Beamten kontrollierten die beiden Personen. Der Mann mit der auffälligen Sweatjacke war den beiden Polizisten bereits bekannt. Er gab an, in der Vergangenheit sowie in den letzten Tagen mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. In der Folge suchten die Einsatzkräfte gemeinsam mit einer weiteren Polizeistreife die Wohnung auf, in der der 32-Jährige derzeit lebt. Dort fanden sie Diebesgut, das den zuvor begangenen Diebstählen zugeordnet werden konnten. Außerdem stellten die Beamten weiteres mögliches Diebesgut sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun in mehreren Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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