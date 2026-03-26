Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Wichtige Zeugin gesucht + Sachbeschädigung auf Solarparkgelände + Diebe klauen Metalle + Bedrohung mit Küchenmesser - Polizei nimmt Frau fest + gegen Geländer gekracht

Giessen (ots)

Neustadt: Wichtige Zeugin gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Am Dienstag, 3. März 2026, gegen 15.30 Uhr kam es in der Straße "Am Ruschelberg" zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das Opfer sprach auf der Straße eine Passantin an und bat sie um Hilfe. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Frau. Da sie als wichtige Zeugin in Betracht kommt, bitten die Ermittler die Passantin, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der

Cölbe-Schönstadt: Sachbeschädigung auf Solarparkgelände

Einen Schaden von knapp 20.000 Euro verursachten Unbekannte auf dem Gelände eines Solarparks an der Kreisstraße 5. Ein Mitarbeiter des Solarparks stellte gestern (25. März) gegen 11.40 Uhr fest, dass die Täter mehrere Stromkabel von Solarmodulen durchtrennten. Anschließend legten sie diese in unmittelbarer Nähe ab und flüchteten ohne die Kabel mitzunehmen vom Gelände. Die Marburger Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind im Bereich der Kreisstraße 5 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg entgegen.

Marburg: Diebe klauen Metalle aus Lagerhalle

Diebe hatten es in der Zeit von Dienstag (24. März) 15.30 Uhr bis Mittwoch (25. März) 6.50 Uhr auf Metalle aus einer Lagerhalle der Marburger Universität "Auf den Lahnbergen" abgesehen. Über das Eingangstor verschafften sie sich Zugang zum Gelände und drangen anschließend in die Lagerhalle ein. Sie nahmen mehrere Edelstahlbehälter sowie Buntmetall im Wert von circa 6.000 Euro mit und entkamen unbemerkt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug in die Halle fuhren. Die Marburger Kripo ermittelt und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Bedrohung mit Küchenmesser - Polizei nimmt Frau fest

Gestern Abend (25. März) gegen 20 Uhr riefen mehrere Zeugen beim Polizei-Notruf an und berichteten von einer Frau in der Universitätsstraße, die Passanten bedrohte. Dabei hielt sie ein kleines Küchenmesser in der Hand. Sofort entsandte Funkstreifen der Marburger Polizei nahmen die 35-jährige Frau fest. Es wurde niemand verletzt. Das Küchenmesser stellten die Beamten sicher. In der Folge wurde die 35-Jährige einem Arzt in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt, der sie schließlich dort aufnahm.

Biedenkopf: Gegen Geländer gekracht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Donnerstag, 19. März, 17 Uhr und Montag, 23. März, 11.40 Uhr das Geländer des Hinterlandmuseums in der Straße "Zum Landgrafenschloss". Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen das Geländer krachte. An dem Auto entstand offenbar ebenfalls Sachschaden. Polizeibeamte fanden an der Unfallstelle abgebrochene Fahrzeugteile, die darauf schließen lassen, dass der Verursacher mit einem Ford Focus unterwegs war. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise zum unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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