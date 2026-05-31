Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 10

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Helmstedt (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde am Emmerstedter Feuerwehr-Gerätehaus wurde das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 von der Stadt Helmstedt nun auch offiziell an die Ortsfeuerwehr Emmerstedt übergeben. Wittich Schobert, Bürgermeister der Stadt Helmstedt, überreichte persönlich den symbolischen Schlüssel des Fahrzeuges. Stets stand die Stadt Helmstedt als Träger der Feuerwehr voll und ganz hinter der neuen und auch notwendigen Beschaffung. Vom Hersteller abgeholt wurde es bereits im Januar 2026. Mit Spalier und Funken-Fontänen wurde es damals in Emmerstedt in Empfang genommen. Ein Ereignis für den Ort Emmerstedt, welches aufgrund von ca. 25 Jahre langen Einsatzzeiten von Feuerwehrfahrzeugen sehr selten ist. Noch dazu die Anschaffung eines Fahrzeuges mit 16 Tonnen Gesamtgewicht hatte es in Emmerstedt bisher noch nie gegeben.

Nach jahrelangen Vorplanungen, für die eigens ein Arbeitskreis aus den Reihen der Ortsfeuerwehr Emmerstedt eingerichtet wurde, hatte man sich für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 mit MAN-Fahrgestell TGM 16.320 4×4 und einem Gesamtgewicht von 16 Tonnen entschieden. Der Feuerwehraufbau wurde von der Firma Rosenbauer aus Luckenwalde ausgeführt. Der Schwerpunkt der Ausstattung liegt im Bereich der Brandbekämpfung. Mit dem verbauten Löschwassertank von 2000 Litern können nun auch Flächenbrände effektiver bekämpft werden. Der Allrad-Antrieb unterstützt dabei abseits der Straßen. Die verbaute Heckpumpe Rosenbauer FPN 10/3000 - N 35 High-End - erreicht bei 10 bar Ausgangsdruck eine maximale Förderleistung von 3500 l Wasser pro Minute. Zum Vergleich: Das noch weiterhin im Dienst befindliche LF 8 aus dem Jahr 2000 hat eine Pumpenleistung von 800 Liter Wasser pro Minute. Für einen Schaumrohreinsatz stehen 120 Liter Schaummittel zur Verfügung und für Strom und Licht sorgt ein 8 kVA Stromerzeuger mit Lichtmast 6 x 4400 Lumen LED. Für den Aufbau einer Wasserversorgung über längere Wegstrecken befindet sich am Heck eine abnehmbare und fahrbare Schlauchhaspel mit 5 B-Schläuchen a' 20 m. Für den sogenannten Schnellangriff zur Brandbekämpfung (beispielsweise PKW- oder Böschungsbrand) sind beidseitig Wasserabgänge verbaut, die pneumatisch mit Touch-Display am Pumpenbedienstand geöffnet werden können. Auf diese Weise sind Angriffstrupps innerhalb von Sekunden mit Wasser am Strahlrohr einsatzbereit. Für die Brandbekämpfung im Innenangriff stehen im Mannschaftsraum nun vier Atemschutzgeräte zur Verfügung, welche bereits während der Anfahrt angelegt werden können. So kann der Angriffstrupp bereits gleich nach Ankunft an einer Einsatzstelle in ein Gebäude vorgehen, während der zweite ausgerüstete Trupp zeitgleich den sogenannten und zwingend erforderlichen "Sicherheitstrupp" stellt. Die Kosten für die Beschaffung lagen bei 470.000 EUR.

Seit März 2026 besteht auch schon die Einsatzbereitschaft und nach mittlerweile einigen bereits erfolgten Alarmierungen konnten sich die Emmerstedter Brandschützerinnen und Brandschützer vom Einsatzwert ihres Fahrzeuges in Bezug auf Technik und Ausstattung voll und ganz überzeugen. Unzählige Einweisungen fanden dafür vorab statt. Einweisungen für Fahrerinnen und Fahrer, für Maschinistinnen und Maschinisten (Pumpenbedienung) und für die gesamte Mannschaft in Bezug auf Handhabung vieler neuer Ausrüstungsgegenstände. Ein großer Dank ging bei der Feierstunde dann auch an jene Gruppenführer, die für die Durchführung der umfangreichen Schulungen verantwortlich waren. Ein Dank aber auch an den Ortsrat Emmerstedt, die Stadt Helmstedt und den Arbeitskreis der Ortsfeuerwehr. Sie alle waren doch dafür verantwortlich, dass das nun übergebene Fahrzeug so beschafft werden konnte, wie es sich die Ortsfeuerwehr Emmerstedt vorgestellt hat. Eine anspruchsvolle, aber auch zugleich spannende Zeit steht nun für alle aktiven Mitglieder der Emmerstedter Feuerwehr an, um das Einsatzgeschehen zukünftig mit dieser neuen Technik erfolgreich bewältigen zu können. Technik, die hilfreich und notwendig ist, um schnellstmöglich Gefahren abzuwehren, Brände zu bekämpfen oder Menschenleben zu retten.

Text und Bilder: Torsten Magerhans, Feuerwehr Emmerstedt

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