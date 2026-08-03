Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen auf Balkon, Polizei- und Feuerwehreinsatz, PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6325818), kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Heidelberg im Möwenweg. Der vermeintliche Balkonbrand wurde zwischenzeitlich gelöscht. Gebrannt hatte laut Angeben der Feuerwehr eine Fritteuse. Zu weiteren Brandschäden oder gar verletzten Personen kam es glücklicherweise nicht. Warum die Fritteuse in Brand geriet ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Poliezeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

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