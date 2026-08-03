Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen auf Balkon, Polizei- und Feuerwehreinsatz, PM 1

Heidelberg (ots)

Derzeit kommt es im Pfaffengrundzu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ursache hierfür ist ein Brandgeschehen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Möwenweg. Über das genaue Ausmaß des Brandes, die Ursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Die Einsatz- und Löscharbeiten dauern derzeit an.

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