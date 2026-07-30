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Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Cannabis-Plantage entdeckt.

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Cannabis-Plantage entdeckt.
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Lippe (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in der Straße Im Busch gerufen, wo ein Gerichtsvollzieher eine illegale Cannabis-Plantage entdeckt hatte. Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden. In der verwinkelten ehemaligen Gaststätte waren 10 Räume bepflanzt, insgesamt fanden die Ermittler des Kriminalkommissariats 2 rund 1200 Marihuana-Pflanzen. Für die Beleuchtung der Pflanzen hatten die bislang unbekannten Täter eine abenteuerliche Stromversorgung eingerichtet, die schnellstens abgeschaltet wurde, um eine Brandgefahr auszuschließen. Die Pflanzen und das Plantagenzubehör wurden sichergestellt, außerdem etwa 5 kg verkaufsfertiges "Gras".

Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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