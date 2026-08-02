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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mädchen durch Hundebiss verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 21:00 Uhr, befanden sich ein 1½-jähriges Mädchen und dessen Familie bei einer Feier auf einem privaten Waldgrundstück im Bereich des Grüffelo-Wegs. Beim Betreten der dortigen Holzhütte begegneten sie, dem in der Hütte aufhältigen Schäferhund, der ins Freie laufen wollte. Der Hund biss daraufhin das Mädchen, wodurch sie Verletzungen an der Backe und der Schulter davontrug. Das Kind wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Die Hundehalterin konnte durch die Polizei noch vor Ort angetroffen werden. Sie sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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