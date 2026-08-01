POL-MA: BAB A 6
Frankenthal in Richtung Sandhofen, Flächenbrand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, PM 2
Mannheim (ots)
Wie bereits berichtet kam es zu einem Böschungsbrand (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6325521). Bis zum Löschen der Fläche, welche etwa die Größe eines Fussballfeldes hatte, musste eine Fahrspur auf der BAB 6 gesperrt werden. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Sperrung ist wieder aufgehoben. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat hierzu und insbesondere hinsichtlich der Brandursache die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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