Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der vergangenen Nacht vom Samstag auf Sonntag kollidierte gegen 01:30 Uhr vor dem Quadrat M7 auf dem Kaiserring ein noch unbekannter Fahrer eines grauen VW EOS beim Ausparken gegen einen geparkten schwarzen Mercedes G-Klasse. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, die kurz darauf den Fahrzeugführer des Mercedes kurz darauf aufmerksam machten.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat nun die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Fahrers oder zu dem Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-3310 zu melden.

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