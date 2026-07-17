Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Smartphones bei Einbruch in Baunataler Einkaufszentrum gestohlen: Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Einbrecher-Duo

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind in der Nacht auf den heutigen Freitag in ein Einkaufszentrum in Baunatal-Hertingshausen eingestiegen. Dabei entwendeten die beiden bislang unbekannten Männer offenbar mehrere Smartphones und einen geringen Bargeldbetrag, wobei der Wert der Beute derzeit noch nicht feststeht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die Täter, die während des Einbruchs von einer Überwachungskamera erfasst wurden.

Wie die am Tatort zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter gegen 1:40 Uhr den Alarm ausgelöst, als sie gewaltsam eine Eingangstür öffneten und anschließend die Glastüren von zwei Handygeschäften einschlugen. Aus den dortigen Auslagen nahmen sie dann die Mobiltelefone an sich und flüchteten aus dem Einkaufszentrum nach draußen, wo sich ihre Spur anschließend verlor. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen konnten die beiden etwa 1,80 Meter großen Männer nicht mehr gefasst werden. Einer hatte kurzes Haar, trug ein Tuch vor dem Mund, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose. Sein Komplize war mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer blauen Jeans bekleidet und trug gelbe Handschuhe.

Wer den Ermittlern der Kasseler Kriminalpolizei Hinweise auf die Täter geben kann oder verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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