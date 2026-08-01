Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A 6

Frankenthal in Richtung Sandhofen, Flächenbrand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke. Ersten Ermittlungen zufolge ist es in diesem Bereich zu einem Böschungs- bzw. Flächenbrand gekommen. Aufgrund der Rauchentwicklung, welche sich auf die Fahrbahn hochzieht, kommt es derzeit zu einer Sperrung des rechten Fahrstreifens in Richtung Sandhofen. Es wird nachberichtet.

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