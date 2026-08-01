POL-MA: BAB A 6
Frankenthal in Richtung Sandhofen, Flächenbrand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, PM 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke. Ersten Ermittlungen zufolge ist es in diesem Bereich zu einem Böschungs- bzw. Flächenbrand gekommen. Aufgrund der Rauchentwicklung, welche sich auf die Fahrbahn hochzieht, kommt es derzeit zu einer Sperrung des rechten Fahrstreifens in Richtung Sandhofen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell