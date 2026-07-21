Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt; aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei - Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 23:40 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge in der Karl-Metz-Straße beobachten, wie drei Männer im Alter von 19, 23 und 27 Jahren an den dortigen Fahrradständern standen und dabei waren, drei dort abgestellte Fahrräder zu stehlen. Der Zeuge wählte umgehend den Notruf der Polizei. Durch die alarmierten Polizeistreifen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte das Trio vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurden die Männer zum Polizeirevier gebracht. Diese erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte von keinem der drei Fahrräder der Eigentümer ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der drei Räder. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

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