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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Eingangstür einer Schule - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 17. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 20. Juli 2026, 05:30 Uhr, wurde die Glasscheibe der Eingangstür einer Schule im Bereich der Quadrate U 2 und T 2 in der Mannheimer Innenstadt auf bislang unbekannte Weise beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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