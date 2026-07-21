POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Eingangstür einer Schule - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Im Tatzeitraum von Freitag, 17. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 20. Juli 2026, 05:30 Uhr, wurde die Glasscheibe der Eingangstür einer Schule im Bereich der Quadrate U 2 und T 2 in der Mannheimer Innenstadt auf bislang unbekannte Weise beschädigt.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.
Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
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