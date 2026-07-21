Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Raub an Römerkreis - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr hielt sich ein 38-jähriger Mann am Römerkreis auf, als er von einem bislang unbekannten Täter nach einer Zigarette gefragt wurde. Da ihm der 38-Jährige keine Zigarette aushändigen konnte, schlug ihm der Unbekannte zwei Mal mit der Hand ins Gesicht. Dabei nahm der Mann das Mobiltelefon des 38-Jährigen an sich. Durch den Schlag stürzte der 38-Jährige zu Boden und verletzte sich im Mundbereich. Der Angreifer flüchtete unerkannt.

Der 38-Jährige begab sich daraufhin zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, wo ein Rettungsdienst zur Versorgung seiner Verletzung hinzugezogen wurde.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 / 174-4444, zu melden.

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