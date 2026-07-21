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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/L600: Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer stürzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 19. Juli 2026, kam es gegen 15:15 Uhr auf der L 600 auf der Gemarkung Leimen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 25-jähriger Kradfahrer befuhr mit seiner Suzuki die L 600 aus Richtung Lingental kommend in Richtung Heidelberg. Auf Höhe der Einmündung zum Dachsbuckelweg (Heidelberg) bog ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem älteren, schwarzen Mercedes-Benz, B-Klasse, nach links in den Dachsbuckelweg ein und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorradfahrers.

Der 25-Jährige musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Der Unfallverursachende setzte in der Folge seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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