Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeugbrand

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.06.2026, gegen 04:36 Uhr wurde der Polizei ein brennender Pkw in der Karl Räder Allee in Bad Dürkheim gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation wurde verhindert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vor. Die Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden. Der Eigentümer des Fahrzeugs erschien vor Ort, konnte jedoch keine Angaben zur Entstehung des Brandes machen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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