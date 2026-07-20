Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jähriger von unbekannten E-Scooter-Fahrern verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Unbekannte verletzten am Samstagmittag gegen 13:15 Uhr einen 13-Jährigen an der Bushaltestelle Leimen Friedhof schwer und flüchteten unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Unbekannten gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und erfassten den 13-Jährigen, welcher an der Bushaltestelle wartete, von hinten, woraufhin er stürzte und sich schwer verletzte. Ob die Unbekannten in den Jungen fuhren oder diesen mit einem Tritt oder Schlag verletzte, ist noch nicht geklärt. Im Anschluss setzten die beiden ihre Fahrt fort und flüchteten. Der 13-Jährige musste anschließend mit einem Knochenbruch sowie mehreren Schürfwunden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Da die Bushaltestelle an einem geraden und übersichtlichen Straßenabschnitt liegt, ist nicht auszuschließen, dass die Beiden den 13-Jährigen absichtlich verletzten. Eine Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4111 zu melden.

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