POL-MA: Mannheim: Vermisstensuche mit Einsatz von Polizeihzbschrauber
Mannheim (ots)
Derzeit befindet sich der Polizeihubschrauber Bussard 11 im Rahmen einer Vermisstensuche über einem Waldgebiet zwischen den Stadtteilen Rheinau und Friedrichsfeld im Einsatz.
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet.
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