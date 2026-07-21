PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendschutzkontrollen im Zusammenhang mit dem Konsumcannabisgesetz

Mannheim (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führte am Montagnachmittag bis in die Abendstunden verstärkte Kontrollen im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Konsumcannabisgesetzes durch.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten waren sowohl in ziviler Kleidung als auch uniformiert unterwegs. Im Fokus stand dabei der verbotene Cannabiskonsum in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Umfeld von Spielplätzen, Schulhöfen, Parks und Fußgängerzonen. Ziel war es im Sinne des Jugendschutzes Konsumentinnen und Konsumenten auf die gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen und Verstöße zu sanktionieren.

Im Verlauf des Einsatzes wurden 49 Personen kontrolliert. Hierbei stellten die Einsatzkräfte insgesamt acht Verstöße fest, darunter drei gegen den Konsumcannabisgesetz und einer gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fünf Personen erhielten ein Platzverweis. Bei einer kontrollierten Person ergab sich zudem der Verdacht des unerlaubten Handels mit Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:19

    POL-MA: Heidelberg: Raub an Römerkreis - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr hielt sich ein 38-jähriger Mann am Römerkreis auf, als er von einem bislang unbekannten Täter nach einer Zigarette gefragt wurde. Da ihm der 38-Jährige keine Zigarette aushändigen konnte, schlug ihm der Unbekannte zwei Mal mit der Hand ins Gesicht. Dabei nahm der Mann das Mobiltelefon des 38-Jährigen an sich. Durch den Schlag stürzte der 38-Jährige zu Boden und ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 16:10

    POL-MA: Mannheim: Vermisstensuche mit Einsatz von Polizeihzbschrauber

    Mannheim (ots) - Derzeit befindet sich der Polizeihubschrauber Bussard 11 im Rahmen einer Vermisstensuche über einem Waldgebiet zwischen den Stadtteilen Rheinau und Friedrichsfeld im Einsatz. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren