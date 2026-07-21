Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendschutzkontrollen im Zusammenhang mit dem Konsumcannabisgesetz

Mannheim (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führte am Montagnachmittag bis in die Abendstunden verstärkte Kontrollen im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Konsumcannabisgesetzes durch.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten waren sowohl in ziviler Kleidung als auch uniformiert unterwegs. Im Fokus stand dabei der verbotene Cannabiskonsum in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Umfeld von Spielplätzen, Schulhöfen, Parks und Fußgängerzonen. Ziel war es im Sinne des Jugendschutzes Konsumentinnen und Konsumenten auf die gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen und Verstöße zu sanktionieren.

Im Verlauf des Einsatzes wurden 49 Personen kontrolliert. Hierbei stellten die Einsatzkräfte insgesamt acht Verstöße fest, darunter drei gegen den Konsumcannabisgesetz und einer gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fünf Personen erhielten ein Platzverweis. Bei einer kontrollierten Person ergab sich zudem der Verdacht des unerlaubten Handels mit Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

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