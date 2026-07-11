POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand, Vollsperrung der K4250
Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)
Derzeit ist die Feuerwehr im Bereich der Gemeinde Ketsch in einem Löscheinsatz. Aus bisher unbekannter Ursache kam es dort zu einem Flächenbrand der auch den Verkehr der K4250 beeinträchtigt. Daher ist diese Straße momentan in beide Richtungen gesperrt. Gebäude sind nicht gefährdet, auch kam es bisher zu keinem Personenschaden.
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