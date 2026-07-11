POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand, Vollsperrung der K4250

Mannheim (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 13:30 Uhr wurde eine brennende Markise im Mannheimer Stadtteil Vogelstang, Jenaer Weg gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Brandstelle wurde in Augenschein genommen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandobjekt um eine Sonnenschutzmarkise handelte, die bereits durch die 74-jährige Brandverursacherin ...

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