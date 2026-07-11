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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand, Vollsperrung der K4250

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Derzeit ist die Feuerwehr im Bereich der Gemeinde Ketsch in einem Löscheinsatz. Aus bisher unbekannter Ursache kam es dort zu einem Flächenbrand der auch den Verkehr der K4250 beeinträchtigt. Daher ist diese Straße momentan in beide Richtungen gesperrt. Gebäude sind nicht gefährdet, auch kam es bisher zu keinem Personenschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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