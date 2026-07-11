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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Wiesloch: Frau bei Auseinandersetzungen verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, den 10.07.2026 gegen 21:30 Uhr kam es in der Schwetzinger Straße in Wiesloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten zunächst, aufgrund des mitgeführten Hundes der 36-jährigen, in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte der verbale Disput und die 28-jährige Dame wurde handgreiflich. Sie schlug der jetzigen Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht und stieß sie zu Boden. Das Opfer erlitt hierbei Prellungen im Gesichtsbereich und Schürfwunden an den Extremitäten. Zudem klagte die Dame über Übelkeit und Schwindel.

Die Verletzte wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegnes Krankenhaus verbracht.

Die Beschuldigte gab gegenüber den eingesetzten Polizeikräften an, sich durch den Hund der Geschädigten "provoziert" gefühlt zu haben.

Die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Körperverletzung werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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