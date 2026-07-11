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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mnnheim-Vogelstang: Ein kleiner Faden, ein großer Funke

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 13:30 Uhr wurde eine brennende Markise im Mannheimer Stadtteil Vogelstang, Jenaer Weg gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Brandstelle wurde in Augenschein genommen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandobjekt um eine Sonnenschutzmarkise handelte, die bereits durch die 74-jährige Brandverursacherin eigenständig gelöscht werden konnte. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

An der Markise entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Nach eigenen Angaben wollte die Verursacherin des Brandgeschehens, mit einem Feuerzeug einen abstehenden Faden an der Markise entfernen. Der Plan funktionierte allerdings nur bedingt. Nicht nur der Faden fing Feuer, sondern der gesamte Stoff der Markise.

Glück im Unglück, verletzt wurde niemand!

Beim nächsten losen Faden darf die Schere den Einsatz übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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