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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Hemsbach: Zeuge meldet unsichere Fahrweise - Kraftfahrzeugfahrer mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, den 10.07.2026 gegen 18:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen BMW, welcher auf der BAB5 in Fahrtrichtung Hemsbach durch eine äußerst unsichere Fahrweise auffiel.

Die entsandte Streifenbesatzung des Polizeirevier Weinheim konnte kurze Zeit später den Pkw mit dem 52-jährigen Fahrzeuglenker, an seiner Wohnanschrift in Hemsbach antreffen. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem zeigte der Mann alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, darunter eine verwaschene Aussprache und eine verzögerte Reaktion.

Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und bei ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Weinheim übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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