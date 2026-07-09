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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr überfiel ein bewaffneter Mann einen Kiosk in der Stengelhofsraße und erbeutete Bargeld.

Im Kiosk drohte der Unbekannte der Angestellten zunächst mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Er lief dann um den Tresen herum, nahm sich die Geldkassette und rannte anschließend aus dem Laden.

In der Straße Beim Johannkirchof, etwa auf Höhe des Stengelhofweihers, wurde ein Zeuge auf den flüchtenden Mann aufmerksam und verfolgte ihn. Ihm gelang es den Flüchtenden zu Fall zu bringen, wobei die Geldkassette zu Boden fiel.

Dem Räuber gelang es aber das Bargeld aus der Kassette wieder aufzunehmen und unerkannt zu entkommen.

Er wird wie folgt beschrieben:

   -	Mindestens 170 cm groß
   -	Stämmige Statur
   -	Sonnengebräunter Hauttyp
   -	Lange Haare, die zu einem Zopf im Nacken gebunden waren
   -	Trug Basecap, lange graue Hose und schwarz-weiße College-  Jacke
mit weißen Ärmeln dazu weiße Sportschuhe.

Die Höhe der Beute wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag beziffert.

Die Kioskmitarbeiterin und der Zeuge blieben körperlich unverletzt.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Personen, die gestern Abend im Bereich des Stengelhofweihers verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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