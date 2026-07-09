Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Pedelec - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr am Fahrradständer zwischen der Bismarckstraße und der Straße Carl-Theodor-Platz vor der Universität Mannheim ein hochwertiges Pedelec entwendet.

Die 53-jährige Besitzerin hatte ihr Cube Pedelec am Fahrradständer mit einem Schloss angeschlossen. Das Fahrradschloss wurde durch eine unbekannte Täterschaft gewaltsam geöffnet und in der Folge mit dem Pedelec gestohlen.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 1258 - 0 zu melden.

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