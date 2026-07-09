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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Marktstraße gegen 03:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher zwei Personen verletzt wurden.

Eine unbekannte männliche Person hatte zunächst einem 24-jährigen Mann mit der flachen Hand auf das rechte Ohr geschlagen. Der 24-Jährige wollte daraufhin mit einem weiteren 25-jährigen Mann die Person zur Rede stellen und sind diesen in Richtung Schillerpark gefolgt. Auf der Heidelberger Straße sind plötzlich drei unbekannte männliche Personen aus der dortigen Unterführung auf den 25-Jährigen zugekommen und haben diesen mit Schlägen und Tritten verletzt. Während dieser Auseinandersetzung wurde ein Taxi, welches an der Heidelberg Straße wartete, durch einen der unbekannten Täter mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Unbekannten verließen hiernach die Örtlichkeit fluchtartig in Richtung Schillerpark. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnten die Personen nicht angetroffen werden.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

   - circa 20 Jahre alt
   - gebräunte Haut
   - dunkle Haare
   - athletischer Körperbau
   - alle Personen waren circa 180 - 190 cm groß
   - einer der Männer hatte lockiges Haar und trug einen Bart
   - alle Personen trugen ein schwarzes enganliegendes T-Shirt

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Wiesloch hat die Aufklärung des Sachverhalts übernommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalten geben können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709 -0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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