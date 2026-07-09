Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger ergaunern hochwertigen Goldschmuck - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin beabsichtigte am Mittwoch den Verkauf eines Pelzmantels. Hierfür wählte sie die Telefonnummer eines vermeintlichen Auktionshauses, welche sie einem Werbeflyer entnommen hatte. Nach der telefonischen Kontaktaufnahme suchten zwei bislang unbekannte männliche Personen zwischen 14 Uhr und 15 Uhr die Wohnung der Seniorin in der Martin-Stöhr-Straße auf. Dort begutachteten die Männer zunächst den zum Verkauf stehenden Mantel. Als einer der Männer sich unter einem Vorwand in der Wohnung umschaute, entwendete er verschiedenen Goldschmuck im niedrigen vierstelligen Wertbereich. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung und fuhren mit einer dunklen Limousine, die mit einer weiteren unbekannten Person besetzt war, mit Hamburger Kennzeichen von der Örtlichkeit.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

- zwischen 35-40 Jahre alt

- indisches bzw. persisches Erscheinungsbild

Der Polizeiposten Schriesheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06203 / 61301 (08-16 Uhr) oder beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201 / 1003-0, zu melden.

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