PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger ergaunern hochwertigen Goldschmuck - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin beabsichtigte am Mittwoch den Verkauf eines Pelzmantels. Hierfür wählte sie die Telefonnummer eines vermeintlichen Auktionshauses, welche sie einem Werbeflyer entnommen hatte. Nach der telefonischen Kontaktaufnahme suchten zwei bislang unbekannte männliche Personen zwischen 14 Uhr und 15 Uhr die Wohnung der Seniorin in der Martin-Stöhr-Straße auf. Dort begutachteten die Männer zunächst den zum Verkauf stehenden Mantel. Als einer der Männer sich unter einem Vorwand in der Wohnung umschaute, entwendete er verschiedenen Goldschmuck im niedrigen vierstelligen Wertbereich. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung und fuhren mit einer dunklen Limousine, die mit einer weiteren unbekannten Person besetzt war, mit Hamburger Kennzeichen von der Örtlichkeit.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

   - zwischen 35-40 Jahre alt
   - indisches bzw. persisches Erscheinungsbild

Der Polizeiposten Schriesheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06203 / 61301 (08-16 Uhr) oder beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201 / 1003-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 14:43

    POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Pedelec - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr am Fahrradständer zwischen der Bismarckstraße und der Straße Carl-Theodor-Platz vor der Universität Mannheim ein hochwertiges Pedelec entwendet. Die 53-jährige Besitzerin hatte ihr Cube Pedelec am Fahrradständer mit einem Schloss angeschlossen. Das Fahrradschloss wurde durch eine unbekannte Täterschaft gewaltsam geöffnet und in der Folge mit dem ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 13:27

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallgeschädigter gesucht - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagvormittag um 10:30 Uhr kam es in der Grabengasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto beschädigt wurde. Eine 68-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Grabengasse und streifte beim Einfahren in eine freie Parklücke ein rechts vor ihr stehendes Auto. Aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren