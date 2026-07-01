Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradschloss in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte setzten am Montagmittag in Hockenheim das Schloss eines Fahrrades in Brand.

Ein Zeuge meldete gegen 12.15 Uhr der Polizei, dass an einem Fahrrad, das am Bahnhof abgestellt war, das Schloss brennen würde. Das Mountainbike der Marke Cube war mittels dieses Schlosses am Fahrradständer im Bereich des Bahnhofsparkplatzes angeschlossen. Zwei Jugendliche hätten das Feuer dann mit einem Eimer Wasser, den er ihnen gegeben habe, gelöscht. Das Fahrrad habe er anschließend im Bahnhofsgebäude untergestellt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an. Das Fahrradschloss wurde sichergestellt.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Jugendlichen, die die Flammen gelöscht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

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