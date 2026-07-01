Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau beschädigt mutwillig mehrere geparkte Autos

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr meldete ein Zeuge eine Frau, die am Theodor-Kutzer-Ufer mutwillig parkende Autos beschädigte. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt nahm die fragliche Frau in flagranti fest. Die 30-Jährige hatte auf mindestens 8 Fahrzeuge eingeschlagen sowie Scheibenwischer abgerissen und so einen Schaden von mindestens 6.000 Euro verursacht. Im Gespräch mit der Frau ergaben sich Hinweise, dass diese sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb sie in eine entsprechende Klink gebracht wurde.

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