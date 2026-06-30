Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Straßenbahn, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Nach dem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße/Reichskanzler-Müller-Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6305384) liegen nun weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Reisebus auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn auf der Schwetzinger Straße in Fahrtrichtung Neckarauer Übergang. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer der Straßenbahn erlitt hierbei eine leichte Verletzung. Die acht Insassen des Reisebusses, sowie die sieben Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. An dem Reisebus entstand im Bereich des rechten Fahrzeughecks ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Der Schaden an der Front der Straßenbahn wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel im Kreuzungsbereich in Betrieb. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an. Insbesondere ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welcher der beiden Fahrzeugführer möglicherweise das Rotlicht missachtet hat. Die Fahrbahn musste im Anschluss an die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen gereinigt werden. Bis etwa 16:15 Uhr kam es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr. Die Unfallstelle ist inzwischen wieder vollständig freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell