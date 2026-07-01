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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: BMW bei Unfallflucht beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 63-Jähriger parkte am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr seinen schwarzen BMW in der Goldschmidtstraße in der Heidelberger Weststadt. Als er einige Stunden später gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses massive Schäden auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Vorderrad des geparkten BMW. Dabei ging die Vorderachse zu Bruch. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sie liegt dürfte jedoch bei mehreren Tausend Euro liegen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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