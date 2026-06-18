Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täter nach Schussabgaben auf Gebäude festgenommen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, den 18. Juni 2026, gegen 05:50 Uhr, gab ein Mann mehrere Schüsse auf ein Gebäude in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat T1 ab. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt der Schussabgaben keine Personen. Verletzt wurde niemand. Nach der Tatbegehung flüchtete der Täter vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt den Verdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme führte der 25-jährige Mann in einem Rucksack noch eine scharfe Schusswaffe mit sich, die sichergestellt wurde.

Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund der Tat sowie zur Höhe des Sachschadens dauern an. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Personen, die den Vorfall beobachtet oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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