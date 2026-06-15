PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 34-Jährige an Bushaltestelle beraubt-Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine 34-Jährige in der Morchfeldstraße von drei Unbekannten ausgeraubt.

Die Frau befand sich an der Bushaltestelle "Im Morchhof" als sich drei Männer zu ihr stellten. Sie forderten die Herausgabe ihres Rucksackes.

Als sich die Frau weigerte, schlug einer der Männer ihr mit der Faust ins Gesicht und entriss ihr den Rucksack. Hieraus entnahmen sie Bargeld und zwei Bankkarten.

Den Rucksack ließen sie zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung eines Elektromarkts in der Franz-Grashof-Straße.

Während des Angriffs soll ein Autofahrer beim Vorbeifahren an der Haltestelle gehupt haben. Ob er den Überfall wahrgenommen hat, ist allerdings noch unklar.

Die 34-Jährige begab sich nach Hause und verständigte von dort die Polizei.

Die drei Angreifer werden wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 25-35 Jahre alt
   -	Alle drei circa 180 cm groß
   -	Sonnengebräunter Hauttyp
   -	Schwarze kurze Haare
   -	Zwei trugen Beanies und einer eine Mütze mit breitem Schirm    
auf dem Kopf
   -	Einer trug einen auffälligen gelben Pullover.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die am Donnerstagabend in der Morchfeldstraße im Bereich des dortigen Elektromarktes unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621 / 174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Angesprochen wird hier insbesondere der Autofahrer, der während der Tat an der Bushaltestelle vorbeifuhr und gehupt hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:54

    POL-MA: Heidelberg: Antänzer bestehlen 27-Jährigen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Mit dem sogenannten "Antanztrick" ist ein 27-jähriger Mann am Samstagabend gegen 22:25 Uhr in der Kurfürstenanlage bestohlen worden. Der Mann war dort zu Fuß unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Einer der Unbekannten legte dann seinen Arm um den 27-Jährigen und versuchte, ihn zum gemeinsamen Tanzen zu animieren. Dabei ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:54

    POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl im Parkhaus N 6 - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitag, den 12. Juni 2026, gegen 14:50 Uhr, wurde ein 74-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls im Parkhaus in N 6 in der Mannheimer Innenstadt. Der Geschädigte begab sich zu seinem im Parkhaus abgestellten Auto, als eine ihm unbekannte Frau auf ihn zukam und fragte, ob das Bargeld, das neben seinem Auto liege, ihm gehöre. Als sich der 74-Jährige bückte, um das Geld aufzuheben, nutzte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren