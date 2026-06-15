Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 34-Jährige an Bushaltestelle beraubt-Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine 34-Jährige in der Morchfeldstraße von drei Unbekannten ausgeraubt.

Die Frau befand sich an der Bushaltestelle "Im Morchhof" als sich drei Männer zu ihr stellten. Sie forderten die Herausgabe ihres Rucksackes.

Als sich die Frau weigerte, schlug einer der Männer ihr mit der Faust ins Gesicht und entriss ihr den Rucksack. Hieraus entnahmen sie Bargeld und zwei Bankkarten.

Den Rucksack ließen sie zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung eines Elektromarkts in der Franz-Grashof-Straße.

Während des Angriffs soll ein Autofahrer beim Vorbeifahren an der Haltestelle gehupt haben. Ob er den Überfall wahrgenommen hat, ist allerdings noch unklar.

Die 34-Jährige begab sich nach Hause und verständigte von dort die Polizei.

Die drei Angreifer werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 25-35 Jahre alt

- Alle drei circa 180 cm groß

- Sonnengebräunter Hauttyp

- Schwarze kurze Haare

- Zwei trugen Beanies und einer eine Mütze mit breitem Schirm auf dem Kopf

- Einer trug einen auffälligen gelben Pullover.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die am Donnerstagabend in der Morchfeldstraße im Bereich des dortigen Elektromarktes unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621 / 174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Angesprochen wird hier insbesondere der Autofahrer, der während der Tat an der Bushaltestelle vorbeifuhr und gehupt hatte.

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