Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Antänzer bestehlen 27-Jährigen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Mit dem sogenannten "Antanztrick" ist ein 27-jähriger Mann am Samstagabend gegen 22:25 Uhr in der Kurfürstenanlage bestohlen worden. Der Mann war dort zu Fuß unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Einer der Unbekannten legte dann seinen Arm um den 27-Jährigen und versuchte, ihn zum gemeinsamen Tanzen zu animieren. Dabei entwendete er unbemerkt das Handy aus dessen Hosentasche und entfernte sich hieraufhin mit seinen Begleitern in Richtung des Schwanenteichs.

Der Wert des Handys liegt bei etwa 900 Euro.

Die drei Unbekannten waren etwa 17-18 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatten normale Statur und ein nordafrikanisches oder ein arabisches Erscheinungsbild.

Der Antänzer hatte dunkle, lockige Haare und einen Vollbart. Er trug ein dunkles Basecap, schwarze Pufferjacke, lange, blaue Jeans und um den Hals eine Silberkette.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg Mitte unter 06221-18570 zu melden.

Zum Thema Antänzer gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Wahren Sie Distanz zu Fremden.

- Signalisieren Sie klar und deutlich, dass Sie keinen Körperkontakt wünschen.

- Gehen Sie auf Abstand, wenn Ihnen jemand unerwünscht zu nahe kommt.

- Machen Sie andere Passanten auf sich aufmerksam, wenn Sie bedrängt werden. Rufen Sie laut um Hilfe.

Typische Maschen der Täter:

- Antänzer agieren fast immer in Gruppen.

- Ein Täter lenkt Sie ab (z.B. durch das Vortäuschen von guter Laune, Tanzen oder einen scheinbar harmlosen Rempler).

- Häufig wird unvermittelt eine Umarmung initiiert, um Sie abzulenken.

- Währenddessen greift ein unbemerkter Mittäter in Ihre Taschen und übergibt die Beute meist sofort an einen Dritten, der flieht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell