Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beschädigte Tartanbahn durch Brandlegung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr wurde durch eine Anwohnerin ein Brand auf einem Sportplatz in der Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Straße in der dortigen Bertha-Hirsch-Schule gemeldet. Durch die Zeugin konnten drei männliche Personen beobachtet werden, welche sich von der Schule entfernten. Dabei soll es sich um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Eine Person soll eine grüne Sportjacke getragen haben. Der Brand wurde durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal gelöscht. An der Tartanbahn entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

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