PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beschädigte Tartanbahn durch Brandlegung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr wurde durch eine Anwohnerin ein Brand auf einem Sportplatz in der Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Straße in der dortigen Bertha-Hirsch-Schule gemeldet. Durch die Zeugin konnten drei männliche Personen beobachtet werden, welche sich von der Schule entfernten. Dabei soll es sich um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Eine Person soll eine grüne Sportjacke getragen haben. Der Brand wurde durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal gelöscht. An der Tartanbahn entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 14:42

    POL-MA: Mannheim: Vorfahrtsmissachtung führt zu hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Ein 46-jähriger Mann fuhr am Samstag gegen 01:25 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mollstraße in Mannheim. Der Mann beabsichtigte im Kreuzungsbereich geradeaus mit seinem Auto auf der Mollstraße weiterzufahren. Hierbei übersah der Autofahrer den auf der Augustaanlage stadtauswärts fahrenden 22-jährigen Mann, der mit seinem Fiat unterwegs war. In ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:48

    POL-MA: Mannheim: Mann schlägt Frau gegen den Hinterkopf - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend um 19:10 Uhr war eine 44-jährige Frau mit der Straßenbahnlinie 5 unterwegs, als sie plötzlich an der Haltestelle Kunsthalle von einem unbekannten Mann von hinten mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen wurde. Die Hintergründe dafür sind unbekannt. Als die Frau den Mann auf den Angriff ansprach, reagierte dieser lediglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren