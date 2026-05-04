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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrtsmissachtung führt zu hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein 46-jähriger Mann fuhr am Samstag gegen 01:25 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mollstraße in Mannheim. Der Mann beabsichtigte im Kreuzungsbereich geradeaus mit seinem Auto auf der Mollstraße weiterzufahren. Hierbei übersah der Autofahrer den auf der Augustaanlage stadtauswärts fahrenden 22-jährigen Mann, der mit seinem Fiat unterwegs war. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich Mollstraße / Augustaanlage zu einem Zusammenstoß beider Autos.

Glücklicherweise verletzte sich bei dem Zusammenstoß keiner der Beteiligten.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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