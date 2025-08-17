POL-BI: 2.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Paderborn - MK Klinik
HC/ Bielefeld- Paderborn- Das lebensgefährlich verletzte Opfer ist nach erfolgter Notoperation inzwischen außer Lebensgefahr.
Die 13-jährige Tatverdächtige befand sich nach der Tat, nach richterlicher Entscheidung, im Polizeigewahrsam. Bezüglich ihrer weiteren Unterbringung liegt die Zuständigkeit beim Kreis Paderborn. Derzeit erfolgt der begleitete Transport in eine geschlossene psychiatrische Klinik. Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen ist auch, unter welchen Umständen die 13-Jährige an das Küchenmesser gelangte.
