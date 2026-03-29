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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung durch Farbbomben, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag 21:00 Uhr auf Samstag 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Hauswand eins Wohnhauses in der Plöck mit sog. Farbbeutel. Eine nähere Beschreibung der unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden, der durch mehrere mit roter Farbe befüllten Farbbeutel verursacht wurde, beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 - 18570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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