Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brandstiftung an Lkw - 30.000 Euro Schaden

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02.40 Uhr wurde ein brennender Lkw im Bereich der Lussheimer Straße in Hockenheim gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte standen die beiden Reifen der Hinterachse der Zugmaschine bereits in Flammen. Diese griffen in der Folge auf das gesamte Heck des Fahrzeuges über. Der zugehörige Auflieger befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches glücklicherweise nicht in der Nähe. Der Brand an der Zugmaschine konnte durch die freiwillige Feuerwehr Hockenheim, welche mit 13 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. An der Zugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. An den abgebrannten Reifen konnten Rückstände von Brandbeschleunigern festgestellt werden, weshalb derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden muss.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174-4444 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Verbindung zu setzen. Die Endsachbearbeitung erfolgt durch das Kriminalkommissariat Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell